Bronca con Los Pumas por el pobre homenaje y la indiferencia a Maradona

Los All Blacks ofrecieron un emotivo homenaje a Diego Armando Maradona y expusieron a Los Pumas , que solo llevaron un brazalete negro. El partido se disputó esta mañana en Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle, donde el seleccionado de Nueva Zelanda, esta vez no se dejó sorprender y venció a Argentina 38 a 0, por la quinta fecha del torneo Tres Naciones.

Hace pocos días, la selección argentina de rugby despertaba orgullo en todo el país por el triunfo histórico ante los All Backs, pero hoy son el centro de las críticas, por el deslucido homenaje al Diego. Las redes sociales se llenaron de publicaciones, que cuestionaron el desinterés de Los Pumas y de la UAR, ante semejante pérdida para el deporte mundial. Muchos señalaron que con Agustín Pichot, el ex capitán ya retirado, la muerte de Maradona, no hubiese pasado inadvertida.

Nueva Zelanda tuvo un gesto inesperado, ofrendando a Los Pumas una casaca de su equipo con el número 10 y el nombre del astro argentino, antes de realizar el tradicional Haka previo al inicio del partido por el Tres Naciones.

image.png

Pablo Matera, que lleva la cinta en Los Pumas, reconoció luego del partido que no estaba al tanto del gesto de sus rivales. "No sabía (sobre el tributo) hasta que lancé la moneda con Sam Cane y me lo contó. Estoy muy agradecido por eso. Obviamente Diego Maradona fue muy grande para Argentina, así que estoy muy agradecido por ese gesto de los All Blacks", indicó.

La sorpresa de Los Pumas fue tal, que dejaron la casaca negra del tributo en el mediocampo y nadie se acercó a recogerla. Nicolás Fernández Miranda (ex medio scrum de Los Pumas), tuvo que ingresar al campo de juego, levantar la camiseta y salir corriendo.

Desde el miércoles hay homenajes al Diego en todo el mundo, incluso ayer, la selección nacional de básquet, ingresó a la cancha, con camisetas albiceleste con el apellido de Maradona. Todos esos gestos, expusieron al rugby nacional, teniendo en cuenta, la afinidad entre Maradona y el deporte de la ovalada. Cada vez que pudo acompañó un hincha más a Los Pumas.

