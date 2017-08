Según "People.com", el artista hizo el anuncio durante su concierto del sábado en Auburn Hills, Michigan.

La localidad de Flint se vio afectada a partir de 2014 por la contaminación del agua destinada a su consumo. Para ahorrar costes, la administración local tomó agua del río Flint pero no se trató de forma adecuada y más de 100.000 personas se vieron expuestas a agua contaminada con plomo.

"Los habitantes de Flint siguen enfrentándose a retos años después y es importante que no olvidemos a nuestros hermanos y hermanas afectadas por este desastre", dijo Mars en un comunicado citado por "People.com".

"Tenemos que estar unidos para asegurarnos de que no vuelva a pasar nunca algo así en niguna comunidad", añadió el intérprete de "That s What I Like".