Buenos Aires: Kicillof da un plan para los que ocupan tierras

Larroque señaló que el beneficio es para un "universo pequeño de personas" que está en "extrema vulnerabilidad" y que "cada subsidio que se otorgue será supervisado por los tres organismos de control que tiene la Provincia, por lo que no se tratará de adjudicaciones generalizadas". A su vez, avisó que "no está pensado para (los ocupantes del predio de) Guernica", sino que "es un caso general" y que los que ya se fueron del terreno tomado, no entran en esa nueva medida".

"A la gente que ya se retiró, se les tramitaron subsidios con el formato previo. Pueden oscilar entre 15 y 30 mil pesos según la situación", resaltó.

Justamente haciendo mención al conflicto en Guernica, el funcionario advirtió que están "al límite de los tiempos porque el período de desalojo expira el día 30" de octubre. En este sentido, indicó que si permanecen en el terreno, la participación del Gobierno bonaerense ya "no tendrá sentido" y empezará a actuar la Justicia.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos realizó ayer la audiencia para tratar el recurso de apelación a raíz de la ocupación del campo de la familia Etchevehere. Hoy, la jueza Castagno anunciará la resolución.