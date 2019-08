Bullrich, contra Alberto: "Le hicieron lo mismo a Alfonsín"

“Es lo mismo que le hicieron a Alfonsín y es un poco la misma escuela; la escuela de cuanto peor, mejor”, acusó la ex diputada nacional, recordando la maniobra del peronista Guido Di Tella, en 1989, que influenció en la debacle económica del país por aquel entonces. Igualmente, aseguró: “Por suerte estamos fuertes y eso no va a pasar. Vamos a cuidar que no haya inestabilidad”. Asimismo, manifestó que Mauricio Macri “está muy al tanto de este tema y muy al frente. No vamos a permitir lo que ya sucedió en Argentina en tantas oportunidades. Es histórico que suceda en el fin del mandato de un gobierno de carácter distinto a los gobiernos corporativos que concentran el poder. Y no nos van a arrebatar eso, de ninguna manera”, agregó.

Días atrás, la ministra de Seguridad también se había descargado contra el Frente de Todos tras los comentarios desubicados de Aníbal Fernández sobre la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “El kirchnerismo vuelve a mostrar su cara, su cara real, no la cara edulcorada que hemos conocido en las campañas, y luego en el Gobierno se enfrentan con la gente”, afirmó.

Por su parte, el precandidato presidencial Roberto Lavagna, en relación con los dichos de Fernández, dijo que “hay que ser muy cuidadosos” en relación con no pagar los intereses de las leliqs.

Macri reconoció a las Fuerzas Armadas

En el marco de la tradicional cena de camaradería en el salón Libertador San Martín, el presidente Mauricio Macri expresó un reconocimiento por la llamada reconversión de las Fuerzas Armadas y anunció avances en la adquisición de equipamiento. “Una de las cosas más importantes que logramos tiene que ver con la normalización de la imagen de las Fuerzas Armadas en la vida democrática, hoy son reconocidas y valoradas”, manifestó en su discurso.

Tras cenar junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña; el presidente del Senado, Federico Pinedo; el ministro de Defensa, Oscar Aguad; el teniente general Bari del Valle Sosa y los jefes del Ejército, Claudio Pasqualini; de la Fuerza Aérea, Enrique Amrein, y de la Armada, José Luis Villán, el jefe de Estado agregó: “Es un honor participar por cuarto año consecutivo de la cena de camaradería y poner en valor esta enorme tarea silenciosa y permanente que lleva adelante esta gran familia militar”.