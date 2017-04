"Este paro ya está quebrado porque gran parte de la sociedad no lo quiere. Una forma de disimular eso es con bloqueos. Si vos bloqueás, lo que se hace es dar una imagen de 'yo quiero ir pero no puedo llegar porque además de que hay poco transporte, me quieren bloquear'. Desde nuestra perspectiva, en todo lo que son los accesos federales, en la medida de que podamos contar con las fuerzas, mañana vamos a evitar que eso pase. Vamos a trabajar, esperemos que sea a partir del diálogo, para que no se corten los accesos", afirmó Bullrich en declaraciones a radio FM Delta.

Y agregó: "El bloqueo no tiene nada que ver con una marcha. Nadie quiere ir a la 9 de Julio, lo que quieren es mostrar el caos. El objetivo es amedrentar al que quiere ir a trabajar en libertad. Y las fuerzas de seguridad, en los accesos a la Ciudad, en la Panamericana, vamos a impedir que eso suceda. De manera democrática, vamos a impedir que haya gente que no pueda llegar a su lugar de trabajo".

La ministra de Seguridad redobló la apuesta y se animó a afirmar que el concepto de bloquear los accesos tiene el mismo sentido de la amenaza revelada ayer de Omar Viviani, cuando instó al sindicalismo de los taxis a dar vuelta los autos de aquellos que intenten trabajar.

"El bloqueo tiene el mismo sentido de lo que dijo Viviani. Bloquear es impedirle al otro ejercer su libertad", afirmó Bullrich, quien además mostró su indignación por las palabras del líder del Sindicato de Peones de Taxi.

"A mí no me llamaron la atención. Que hay un sindicalismo argentino que no vive de acuerdo al standard medio de sus trabajadores, que quiere mantener el poder y es violento, es algo que de una vez por todas, los argentinos nos tenemos que decidir a cambiar. No me llama la atención ese Viviani", afirmó.

En tanto, la ministra de Seguridad explicó las tareas que se están realizando en ciudades como La Madrid, en Tucumán, o Comodoro Rivadavia, en Chubut, o Santa Rosa, en La Pampa, debido a las inundaciones que afectaron a miles de hogares y dejaron sin techo a una enorme cantidad de ciudadanos.