Bullrich: "Pérsico y Grabois son políticos reconvertidos"

Aunque aseguró no estar “enojada” con las agrupaciones, manifestó que “en la Argentina hay un problema de pobreza que debe ser solucionada con una lógica de salida de la pobreza, no de estancamiento”. “En los barrios, (los movimientos sociales) no logran dar herramientas distintas”, indicó. “No hay una estrategia clara de los movimientos sociales de que la gente salga de la pobreza”. Por otra parte, hizo referencia a las dificultades que, como Gobierno, enfrentaron “desde el primer día” al quedar “en un lugar muy difícil con marchas y oposición” a pesar de ser “una coalición política que cree en el diálogo como ninguna”.

“Hemos tenido poca posibilidad de diálogo en estos años, sobre todo en temas de carácter económico”, objetó la ministra.

