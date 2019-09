"Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza", disparó el candidato presidencial, al tiempo que subrayó que "lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

Elecciones 2019 : Habla el candidato presidencial Alberto Fernández en Salta

Durante el acto, Fernández habló de la "herencia" que dejará Macri y señaló: "Sé que voy a manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la argentina y que esos negocios tuvimos que pagarlos la mayoría de los argentinos".

Además consideró que “los argentinos viven los últimos tiempos de una época de decepción". Y afirmó que "lo único que hizo” el presidente Mauricio Macri fue “sumergir a cinco millones de argentinos en la pobreza”.

