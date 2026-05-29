Búsqueda de Agostina Vega en VIVO: horas clave y el rastrillaje en un descampado

Se viven momentos clave en la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida hace días en Córdoba.
Se levantó secreto de sumario y hay un operativo de búsqueda
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que se lleva adelante un amplio despliegue con allanamientos para dar con el paradero de la menor.
Los procedimientos se concentran en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y zonas aledañas. En particular, según pudo saber Infobae, uno de los puntos donde se realizan los operativos es un vehículo abandonado que apareció en circunstancias sospechosas.
Asimismo, la Justicia de Córdoba decidió levantar el secreto de sumario en la investigación por la desaparición de Agostina Vega que regía hasta este momento.
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