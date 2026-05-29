Búsqueda de Agostina Vega en VIVO: horas clave y el rastrillaje en un descampado

Se viven momentos clave en la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida hace días en Córdoba.

Sus últimas imágenes fueron registradas por unas cámaras de seguridad, cuando un remis la llevó hasta la casa de Claudio Gabriel Barrelier - un amigo de su mamá - quien hoy es el único detenido.

La búsqueda de la menor es desesperante. Su familia se encuentra reunida en la vivienda a la espera de novedades, mientras se avanza en la concreción de un rastrillaje en un descampado de la zona.

En las últimas horas, su mamá recibió un escalofriante mensaje que ya analiza la Justicia. “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. Esta fue la frase, que le llegó a Melisa Heredia desde un número desconocido.

mamá de agostona

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Live Blog Post Se levantó secreto de sumario y hay un operativo de búsqueda Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que se lleva adelante un amplio despliegue con allanamientos para dar con el paradero de la menor. Los procedimientos se concentran en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y zonas aledañas. En particular, según pudo saber Infobae, uno de los puntos donde se realizan los operativos es un vehículo abandonado que apareció en circunstancias sospechosas. agostina vega Asimismo, la Justicia de Córdoba decidió levantar el secreto de sumario en la investigación por la desaparición de Agostina Vega que regía hasta este momento.

Live Blog Post Trasladaron a tres mujeres En horas de la mañana, fueron trasladadas a la fiscalía a tres mujeres que estaban en la casa del único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba.