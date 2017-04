En principio, detallaron que cada episodio de la miniserie (en total son 13) cuesta alrededor de u$s 200 mil. “Entre la producción y técnica trabajan cincuenta personas y, según el día, reciben hasta 150 extras”, explicó el productor.

Sobre los actores para poder lanzar este proyecto a lo largo de toda Latinoamérica, reveló que pensó hasta en Chayanne. “Lo contactamos, pero no se dio”, resumió.

Por otro lado, señaló que Olga Garaventa, la viuda de Sandro, supervisa todo lo que ocurre en el set a través de Graciela Guiñazú, y que tuvo una fuerte incidencia a la hora de definir a los actores. “Olga quería que no bastardearan la figura del ídolo, no mentir, y, por supuesto, supervisar. Pidió que el actor que interprete a Sandro no fuera un imitador y dijo que teníamos libertad para contar las historias de amor”.

Como si fuera poco, Parodi agregó que tendrán la posibilidad de filmar algunas escenas en la casa del Gitano.