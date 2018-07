Cada uno atiende su juego en el mercado

En este informe se detallan las nuevas caras que tendrán los clubes que afrontarán tanto el TFB (ver aparte) como el ex TNA.

Dos de estas instituciones ya suman rodaje en la Liga Argentina: Petrolero Argentino, que afrontará su cuarta temporada, y Centro Español de Plottier, que competirá por segunda vez en este torneo, más un debutante: Del Progreso de General Roca. De esta manera serán tres los clubes valletanos que asumirán el desafío en la liga más importante del ascenso.

Petrolero, el equipo con más experiencia tras sus tres temporadas consecutivas, fue el que hasta ahora sumó más incorporaciones. Este año, El Matador, bajo la conducción de Federico Brun -tras la ida de Daniel Jaule a Del Progreso-, contrató a Leonardo Catelotti (ex pivote de Independiente de Neuquén), Agustín Jure (ex base/escolta de Barrio Parque), Bruno Pallotti (sub 23, ex Jorge Newbery), Facundo Escobar (alero sub 23, que jugara la última temporada en el club José Hernández) y el americano John Thomas (ala-pivote o pivote). Buscarán otro base, un alero y otro extranjero, que puede ser venezolano.

El otro neuquino en la segunda categoría del básquet nacional, Centro Español, sumó a Agustín Pérez Tapia. El juvenil, ex San Isidro, se incorporó al equipo de Mauricio Santángelo, quien junto a Patricio Denegri y Claudio Frattoni (preparador físico) continuarán en la próxima temporada en el Torito. Siguen Valentín Burgos, Agustín Llanán, Nahuel Martínez, Santiago Rodríguez y el sub 23 Nicolás Bravo. Resta cerrar con Mario Sepúlveda y Francisco González.

Río Negro tendrá un representante más en el ex TNA, ya que este año Del Progreso se agregará a los equipos de la Comarca: Deportivo Viedma y Atenas de Carmen de Patagones.

El club roquense apostó fuerte por Daniel Jaule, de gran campaña en Petrolero. Precisamente dos de los refuerzos provienen de esa zona, aunque no de Petrolero, sino del otro equipo de Plaza Huincul, Pérfora. Ellos son el alero Gustavo Maranguello y el escolta Javier Ledesma. Este último con pasado en Del Progreso, ya que hizo las inferiores en dicho club y de hecho fue el primer refuerzo en llegar.

También arribaron el ex Hindú de Catamarca Fabio Vieta (base), y el ala pivot Rodrigo Acuña, que viene del club Regatas de Entre Ríos.