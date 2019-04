"Cada vez encuentro más belleza en su obra"

¿Con qué repertorio se va encontrar la gente luego de su primera visita en 2018?

Es un repertorio totalmente distinto que fuimos eligiendo y haciendo nuevos arreglos. Será un recorrido con otros paisajes sonoros que abarcarán hasta los primeros discos de Soda Stereo y la última parte de la etapa solista de Cerati.

Teniendo en cuenta que en la primera etapa de Soda las canciones eran más livianas y pegadizas ¿Les generó mucho trabajo el incluir más arreglos?

Es cierto porque el Soda de la década del ’80 tenía un estilo con letras con tinte humorístico y había una intención bailable en su música. Fue algo nuevo y lindo incorporar parte de ese repertorio. En cuanto al trabajo, fue interesante porque hicimos arreglos muy parciales para metales y suena muy potente. Puede que sea un show más movido pero no deja de tener sus momentos emotivos.

¿Cuál sería para ustedes la complejidad mayor a la hora de armar y escoger las obras?

Diría que todo tiene una complejidad muy alta. Tratamos de hacer lo mejor en cada puntos que es desde escribir los arreglos –realizados por el pianista Bruno Moreno- hasta interpretar las partes. Los fragmentos de guitarras y los vocales son muy exigentes. Intentamos que ninguna pata quede floja y buscamos todos los detalles posibles. El proceso de ensayo paralelo que hacemos entre coro, orquesta y ensamble es todo una dificultad técnica que requiere mucha energía.

En este caso ya tocaron junto a las formaciones que dirige Pablo Sobrino ¿qué evaluación hacés sobre los músicos neuquinos?

Para nosotros es una gran alegría. Además de trabajar muy bien musicalmente hubo una gran conexión con los músicos neuquinos. Es un regalo encontrarnos para abordar otro repertorio. Hay muy buenos músicos y la relación que se armó desde el primer show (el año pasado) fue productiva y muy linda.

¿Cuánto tiempo les demandó este nuevo concierto en Neuquén?

A principio de año pusimos fecha y desde ese momento comenzamos a enviar los arreglos para que se vayan estudiando. Después dimos los puntos de cómo era el show y el coro (Polifónico) y los músicos comenzaron a ensayar. En esta última semana queda ensamblar todo y realizar los ensayos generales.

Desde el primer “Cerati Sinfónico” ya pasaron años ¿Cambió tu visión sobre la obra de Gustavo?

Cada vez que me empapo más y me comprometo a estudiar el repertorio le encuentro más belleza. Esa es la sensación. Con nuevas capas que uno puede encontrar interpretando su música uno nunca se termina de sorprender. En canciones que canté varias veces sigo pudiendo hacer una nueva lectura, eso tiene que ver con la nobleza de la obra.

Les sorprende que se agoten las entradas tan rápido para los shows.

Es una locura lo que pasa con el grupo. Hace cuatro años que estamos en gira y es una gran alegría. Creemos que el hecho principal es que la obra de Cerati es muy querida. Nosotros proponemos que la música sea la protagonista y eso moviliza tanto que cuando está la invitación uno quiere compartir eso. El 5 de julio tocamos por primera vez en el teatro Coliseo de Santiago de Chile. Se generó una repercusión tan grande que nos comenzaron a llegar mensajes de músicos para participar del concierto. Nos preguntaban si había audiciones porque querían ser parte de la experiencia.

¿Han tenido alguna devolución de Zeta, Charly Alberti o de familiares de Cerati?

Tenemos la idea de no buscar ese acercamiento. Nosotros intentamos que nuestro vínculo sea fuerte con la música y no buscar la foto o algún otro tipo de cosa. La verdad es que no nos llegó directamente de los Soda o de la familia ninguna devolución. Hace poco tocamos en La Plata, donde vive una de las hermanas de Cerati, y preguntaron si podía venir, pero después no sé si vino al show. Pero en definitiva en este tema la música es el centro de todo.