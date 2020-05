Cafiero despegó al Gobierno de los presos en libertad

Embed

En esta línea, el funcionario recordó que “el Poder Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso, ni liberar a nadie, no tiene esa facultad. No es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales, eso no está bien”, y agregó que son los jueces “quienes tienen que ser responsables de las decisiones que toman, y si se equivocan tienen que responder, y hay herramientas constitucionales de la democracia que están a disposición”.

Con relación la polémica por la liberación de los presos, la postura del Gobierno había quedado expuesta por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la semana pasada. “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, planteó la funcionaria la semana pasada también en una entrevista radial.

