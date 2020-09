Cafiero: "Macri viajó por el mundo mientras los argentinos luchamos contra una pandemia"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero señaló este sábado que el ex presidente Mauricio Macri “tendría que explicar si cumplió con el aislamiento de 14 días después de viajar por el mundo mientras los argentinos estamos luchando contra una pandemia". Cafiero se refirió de esta manera al ser consultado por el allanamiento judicial a la vivienda del exmandatario en la quinta ‘Los Abrojos’, aunque aclaró que “al Gobierno no le interesa este tema y no se va a meter en el accionar de la justicia”.