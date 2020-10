Cafiero vs. Macri: "Los que se manifestaron no son el pueblo"

Tras la manifestaciones contra el gobierno nacional y las medidas aplicadas por la pandemia de coronavirus y las posteriores declaraciones de el ex presidente Mauricio Macri (celebró la movilización), el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló este martes: "Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina".