Calabro fue eliminada y destapó la olla en Masterchef

“Si hay repechaje, obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que puteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras”, afirmó la ex participante.

Cargas

Iliana no dudó en confesar que con el paso de las semanas el clima cambia constantemente. “Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después”, advirtió la hija del cómico fallecido, que estaba junto a Vicky Xipolitakis, quien estuvo algunas semanas afuera del ciclo por contagiarse de coronavirus. “Yo también estoy en el chat y no veo”, indicó la Griega e Iliana le retrucó: “Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás”.

Letal

Por otro lado, Rodrigo Lussich fue durísimo con La Griega y Cristian Sancho, quien reemplaza a la mediática. “Es un inútil para reemplazar a una inútil”, lanzó el panelista. Y luego justificó su afirmación: “Cuando Javier Naselli, el padre de Salvador, le pedía que le hiciera un té, Xipolitakis calentaba el agua en el microondas porque no podía encender la hornalla”. Para cerrar, Rodrigo enumeró “las coincidencias” entre Xipolitakis y el modelo: “Ninguno de los dos cocinó antes. Lo asumen públicamente. En los inicios muestran poco y nada. Planos rápidos y poca cosa. Cuando hay que emplatar están en bolas. Cuando sirven, está resuelto. Al jurado le encanta el plato”.