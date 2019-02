CALF juega su última ficha para evitar otro tarifazo

“La gente ya tiene problemas para pagar, las cooperativas de todo el país tienen el mismo panorama. Y cuando los socios no pueden pagar lo que consumen, las cooperativas tarde o temprano no le pueden pagar al mayorista. Estamos ante la posibilidad de una crisis muy grande si no se atiende este problema”, describió el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), José Álvarez.

El titular de la entidad que nuclea a unas 290 cooperativas del país, incluida CALF, le dijo a este diario que la movida encarada por Ciapponi contra el aumento de la boleta es acompañada por FACE. “Nosotros entendemos que cada cooperativa tiene sus particularidades y contextos, pero vemos que los usuarios de todo el país tienen el mismo problema para pagar la luz”, explicó Álvarez.

La situación política más virulenta se situó en Neuquén, a partir de la cruzada de Ciapponi contra la transferencia a los socios de CALF del aumento del costo de la energía que resolvió el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Según Ciapponi, el aumento de Cammesa implica que a CALF le cueste 150 millones de pesos la energía que hasta ahora le costaba 100 millones por mes.

“Los vecinos de Neuquén absorbieron un aumento del 1600% (desde 2016 hasta enero). Otro aumento, que lo llevaría al 2500%, sería imposible. Si los vecinos no pagan, tampoco podría pagar CALF”, dijo, en línea con la lectura que hizo Álvarez de la realidad de todo el país.

92 delegados están habilitados para votar en la asamblea

El presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, controla a la mayoría de los integrantes de la asamblea. Ayer se manifestaron en contra los miembros de la lista Blanca, que representa a la oposición. En ese grupo revistan 19 delegados, quienes no están de acuerdo con la convocatoria.

Lopetegui citó a FACE

Tras una conferencia de prensa en la que Álvarez planteó el reparo de las cooperativas al aumento de la energía y una cautelar a favor de Cammesa dictada por un juez federal de feria, Gustavo Lopetegui convocó al presidente de FACE a una reunión, el viernes, en su despacho de la Secretaría de Energía. “Nuestro planteo es claro: los socios no aguantan un aumento más hasta que pase un tiempo”, advirtió el dirigente.

Un conflicto con una pata judicial

La resolución 366 / 2018 de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Hacienda, estableció un aumento en precio de la electricidad mayorista. Esto es, la que vende Cammesa, que tiene el monopolio del mercado mayorista de la electricidad, a las distribuidoras. En la ciudad de Neuquén la distribución está a cargo de la cooperativa CALF.

Las autoridades de la distribuidora neuquina estimaron el impacto de la resolución del gobierno nacional en la boleta de los usuarios locales sería un incremento en el monto que vienen pagando en la boleta del 50 por ciento. Un usuario que paga $500 por mes, pasaría a pagar $750. CALF anunció que no trasladaría el aumento a sus clientes, pero Cammesa se apuró a judicializar el conflicto.

El 25 de enero, en plena feria judicial, el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Número 1, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, dio lugar a una medida cautelar presentada por Cammesa contra las cooperativas. Con ese fallo, la mayorista intimó a CALF a aplicar el aumento de tarifa. La cooperativa apelará la cautelar.

Los delegados disidentes CALF Agustin mArtinez

Delegados opositores rechazan la asamblea para resolver el tema

La negativa del presidente de CALF, Carlos Ciapponi, a pagarle a Cammesa el aumento de la energía se trasladó a la interna de la cooperativa, ya que los delegados de la opositora lista Blanca pidieron que el consejo de administración se haga cargo de la decisión en lugar de trasladar la responsabilidad a los delegados.

Hoy, la asamblea votará una moción del oficialismo: enviar un documento que exprese el rechazo al aumento de la electricidad que vende Cammesa. “Queremos manifestar la preocupación por el juicio que le inició Cammesa a CALF por cuanto hay dos instancias que se pueden dar acá. Estamos en contra de los aumentos, pero entendemos que en este caso en particular la responsabilidad de decidir sobre la cuestión es pura y exclusiva del consejo de administración, sus 12 titulares y los cuatro suplentes”, enfatizó Rubén Domínguez, delegado de la lista Blanca.

“Buscan trasladar la responsabilidad a los delegados que son los representantes de los socios. El aumento implica al año 600 millones de pesos y creemos que no lo tienen que tratar los delegados. Ante cualquier juicio el consejo debe responder con sus bienes, por eso quieren que lo voten los delegados para que recaiga en los socios”, advirtió.

“Nosotros defendemos al asociado y por eso vamos pedir que cada delegado que vote también responda con sus bienes, junto con el consejo de administración”, advirtió.

Consideró luego que hay “otros actores que tienen que entrar a jugar en esto” y citó a la Municipalidad, en carácter de órgano concedente del servicio, los representantes de la provincia en el Congreso, Defensa del Consumidor y el defensor del Pueblo.

