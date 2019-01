Calu salió a liquidar a Darthés

Luego le preguntaron si tenía miedo de perder el juicio y Calu se puso picante: “No tengo miedo porque el abc del machismo es ponerte un juicio para callarte. Si las mujeres supiéramos que existe una ONG o algo que te de la plata para pagarle a un abogado, ¿sabés todas las mujeres que hablarían? No se animan porque no tienen plata y porque nos meten miedo. Conmigo lo logró en su momento”, opinó.

Juicio: “No, No tengo miedo porque el ABC del machismo es ponerte un juicio para callarte”.

Polémica por Darín

Luego, en Intrusos, Calu reveló por primera vez cómo intervino Ricardo Darín en el momento en el que ella se sentía acosada por el actor. “Recibo un llamado de mi representante que me dice: ‘tuiteá que él es un caballero y terminemos con el tema’; y Ricardo -en ese momento ella salía con el Chino Darín- me vio tan mal con el tema que me pidió el teléfono para hablar con Ana Rosenfeld’’’, detalló Calu. Según la actriz, Darín intentó convencer a la abogada para que no tomara el caso de Darthés. ‘’No sé si estás al tanto de lo que vas a defender, pero si vas en contra de ella, no te va convenir que haga nada’’, le dijo.

Sin embargo, en tuiter, la abogada desmintió a Calu: “No voy a dar ningún detalle de la conversación privada que mantuve con Darín pero de este lado del teléfono estuve yo‼ Y los términos no fueron los que contó Calu Rivero”.