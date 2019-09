Camilo se la banca: antes de asumir, vuelve a las pistas

“La realidad es que hoy me toca representar a los neuquinos que me votaron y, obviamente, eso se transforma en mi prioridad de vida porque hay que hacerlo de la mejor forma y de la mejor manera posible. Pero voy a seguir vinculado a mi trabajo que es el automovilismo, siempre que eso no se superponga con reuniones decisivas para el bienestar de la población”, aclaró, y recordó que en algún momento su colega fueguino Julio César Catalán Magni superpuso ambas funciones siendo electo primero como diputado de la nación y luego como senador nacional.

“Como soy nuevo en esto tengo que averiguar el tema de cumplimiento de horarios y días de reuniones para ver cómo nos organizamos. En principio, como asumo el diez de diciembre y el cierre del campeonato es antes de esa fecha, voy a poder estar en las dos últimas”, dijo el flamante concejal.

Camilo corrió su última carrera a fines de julio en Concordia y volvería para el cierre de campeonato. “Queremos estar en la última en Neuquén, pero lo ideal es llegar con una carrera corrida antes para ir tomando ritmo. Por eso queremos correr en La Pampa antes”, adelantó. Y agregó que sus intenciones son también preparar la próxima temporada pero con la idea “de hacer todo el campeonato, para lo cual habrá que reorganizar presupuestos y una buena planificación, aunque mi prioridad estará en el concejo”.

En cuanto a sus candidatos para la definición, señaló: “Con el tema de la campaña no estuve mirando mucho las últimas carreras pero creo que hoy por hoy el mejor es Canapino. También están para pelear Manu (Urcera) y Aguirre, que están bajo la misma estructura y, Lambiris. No lo digo porque tenga relación con Agustín sino porque creo que es el mejor piloto argentino del momento”.

En cuánto a su auto, apuntó que el equipo Neuquén Energía “en el taller continúa trabajando para llegar a La Pampa en las mejores condiciones”, concluyó.

