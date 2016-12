¿Campeón acomodado?

La consagración de Pedro Alfonso y Flor Vigna en el “Bailando 2016” (tras tres participaciones consecutivas en las que se quedó en instancias finales) generó críticas en las redes sociales y volvió a decirse que el certamen estaba “acomodado”.

En la previa, y basándose en diferentes encuestas realizadas, todo anunciaba que el nuevo campeón sería el Polaco, pero para sorpresa de sus fanáticos eso no ocurrió.

Furiosos con el resultado, los tuiteros argumentaron que el certamen estaba acomodado porque Pedro es amigo íntimo de Marcelo Tinelli, del Chato Prada y de Fede Hoppe, y además es el protagonista de una de las obras que llevará la productora de Carlos Paz. “El Sr. @cuervotinelli ya lo tenía contratado para su obrita pedorra”, fue uno de los mensajes.

Por su vínculo con los realizadores del programa, también aseguraron que le habían puesto como compañera a Flor Vigna, un personaje con una importante cantidad de seguidores. “A Pedro se le veía el acomodo cuando le pusieron a alguien medianamente ‘conocida’ como Vigna... Es sospechoso”, escribió una tuitera.

Como si fuera poco, los usuarios expresaron que el conductor le había dado mayor protagonismo a Olivia, la hija de Peter y Paula Chaves, mientras al lado de la pequeña también estaban las hijas del cantante de cumbia, Sol y Alma. “Le daban más aire a la nena de Peter, y la nena del Polaco quedaba mirando... Eso es hacer campaña a favor sutilmente para Peter”, se puedo leer en la red social.

Palo para Flor

Flor de la V fue la primera en denunciar un fraude en el programa cuando Federico Bal cayó en la semifinal frente al Polaco. Por este motivo, durante su última emisión, Marcelo buscó darle legitimidad a su concurso y aseguró: “Sigo creyendo en la votación de este programa. Entiendo que mucha gente se enoje. Lo adelanto porque siempre pasa lo mismo”, señaló.

Una vez bajado el telón, los periodistas le preguntaron al anfitrión qué pensaba de los dichos de la actriz y sorprendió a todos tratándola de “él”: “No tengo nada, al contrario. Fui el que la eligió para que esté en el jurado y tengo la mejor con él. Digo, con ella”.

Otro famoso en su contra

A la capocómica se sumó Fernando Carrillo, ex participante del reality: “¡Todo falso y arreglado!! #Bailando2016 y @cuervotinelli una gran decepción. ¡Marcelo, gil! Gana quien Marcelo quiere. Voto secreto, mentira”, tuiteó el actor, pero luego se arrepintió y lo borró.

1.159.872 Fue la cantidad de votos que ingresaron entre SMS, teléfono y la app de El Trece.

De ese total, el 51,97% le perteneció a Peter Alfonso para quedarse con el título.

28 Fue el pico máximo de rating, mientras que el promedio arrojó 26,5 puntos.

“Hay que sacarle el título a Peter, voy por revancha”

zequiel “Polaco” Cwirkaluk llegaba a la final del concurso de baile con un panorama muy favorable: había eliminado al campeón defensor Federico Bal, era una de las revelaciones del certamen y sus fanáticos habían iniciado en las redes sociales una importante campaña para que se quedara con el título. Nada de eso alcanzó y pese a la gran desilusión que se llevó por la derrota, anunció que quiere revancha para sacarle el título a Pedro Alfonso: “Voy a volver con Barby (Silenzi). Hay que sacarle el título a Peter. Vamos por más, voy por la revancha”, declaró en Arriba argentinos, y agregó: “Es una linda competencia para divertirse, para pasarla bien y para que la gente del otro lado se lleve algo lindo”.

El mimado de Tinelli

A lo largo de todo el año, el cantante se cansó de recibir elogios de distintas personalidades del medio artístico, y Marcelo Tinelli no se quedó afuera de esa tendencia. Es que el conductor habló maravillas del Polaco una vez conocido el resultado final y hasta lo invitó a participar de su show en el 2017: “Yo no esperaba que llegara tan lejos. Me parecía que no le iba a dar. Pero empezó a crecer y fue impresionante. Me encantaría que el año que viene pueda volver a bailar, me parece que tiene una revancha ahí clarita porque queda en un lugar muy bueno. Además, es un pibe divino”, expresó el jefe de Ideas del Sur.

4 veces Alfonso participó en el certamen.

Pedro siempre fue “marcado” por la gente. Estuvo en otras tres ediciones del “Bailando” (2011, 2012 y 2014) y en todas llegó a instancias finales.

La inmensa alegría de Flor, que aún no entiende nada

Por estas horas, Flor Vigna dice que no entiende nada tras ganar el “Bailando”. La rubia contó que de estar “todo el tiempo colgada de un trapecio en Combate” de repente se tuvo que “calzar tacos y bailar”. “Cuando me dijeron que bailaba con Peter me puse muy contenta, me encanta todo lo que él representa, nunca se mete en un quilombo para dar un pasito más. Pero jamás me imaginé esto”, dijo Vigna.

La ganadora agradeció a los miles de fans que la votaron para llegar a la consagración: “Mi única fortaleza fue la gente. Hace un tiempo hice el casting para bailarina del “Bailando”, para estar ahí, y la diferencia fue la campaña que hizo la gente para que yo esté acá. Las veces que nos votaron por teléfono, para que tanto acá como en Combate siguiera con esto que es la carrera que estudié (comedia musical). Sola no podía, y aparecieron ellos y agrandaron todo”.

2014 Ese año perdió en semifinales y, llorando, dijo que no estaba acomodado en el reality.

Rial: “Se puede manipular la votación”

Lejos de quedarse al margen, Jorge Rial se metió en la polémica del “Bailando” y dejó entrever que Marcelo Tinelli “manipuló” la votación. Si bien manifestó que no descree del triunfo de Pedro Alfonso, comentó que el conductor le jugó muy a favor.

“No estoy cuestionando el triunfo de Pedro, estoy contando cómo podés manipular la votación... Si yo a vos te quiero ganador, hablo con vos, te hago llorar, me hablás de tus hijos, mando a un corte de 15 minutos y ya está”, declaró en Intrusos, y agregó: “Parte del juego es manipular y yo sé cómo manipular. Sé cuándo decir palabras para levantar o bajar a un participante, y eso influye... Tinelli es muy vivo, sabe cómo hacerlo”, sentenció.