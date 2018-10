Tras lo sucedido en la presentación de su disco Brava en el Luna Park, lugar que iluminó con luces de color verde y promovió su apoyo a favor del aborto, la repercusión afectó a los manifestantes a favor de las dos vidas.

Suspensión

De hecho, en los últimos días se conocieron publicaciones en los que convocaban a boicotear la presentación de la artista en Salta, al mismo tiempo que publicitaba otros shows, entre ellos el de Corrientes que en las últimas horas se canceló. “Atención, #Corrientes! Por razones ajenas a la artista y a la producción local, el show previsto para el 27/10 en el Club de Regatas, Corrientes, queda suspendido sin fecha de reprogramación”, señalaron medios locales.

“Se canceló el show de Lali en Corrientes porque “Providas” protestó para que Lali no dé el show porque ella está a favor de la legalización del aborto. La co... de la lora, loco, por qué no van a ayudar a embarazadas o salvar vidas. No jodan con los artistas por pelotudeces”, fue el comentario furioso de una fan de Lali en la red del pajarito.

En los últimos días en las redes convocaron a boicotear la presentación de la cantante.

Si bien aún no se confirmó si la decisión obedece a los ataques sufridos por el sector provida, lo cierto es que, desde el debate en el Congreso de la Nación, la artista debió enfrentarse a la “grieta” que se generó entre su público.

En su último trabajo discográfico, Lali incluyó el tema “Revolución”, que entona la frase “el cambio y la revolución la hacemos nosotros”, en mención a la polémica lucha.

Mientras tanto, Lali viajó a Río de Janeiro (Brasil) para filmar un nuevo videoclip de su último disco, Brava. La morocha desplegó toda su sensualidad -con una bikini rosa- en las playas del vecino país y no pudo escapar a la lente de los paparazzis.