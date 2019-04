Cancio: "Sentí que volví a vivir"

Este fin de semana fue la prueba de fuego. La intención era participar, probarse, ver cómo respondía el cuerpo. Y el podio, tras las dos jornadas, resultó ser un mimo al alma. Cancio se subió por primera vez al auto (Skoda Fabia) en el shakedown y se mostró competitivo desde el inicio mismo de la carrera. En la primera etapa, que incluyó cinco tramos de velocidad, se ubicó en zona de podio quedando a 31s/10 del líder, el local Pedro Heller (Ford Fiesta) navegado por el experimentado español Marc Martí, y a poco más de nueve segundos del escolta, Jorge Martínez (Skoda Fabia).

Desde que llegó al Rally Mobil, hace tres años, Cancio es animador permanente y muy considerado en el país trasandino.

Ayer en el cierre de la competencia, con dos tramos anulados, se repitieron las posiciones y así quedó la clasificación final.

Al momento de subir al podio, su navegante Santiago García no podía articular palabra. “No puedo hablar”, dijo ganado por la emoción como todos los presentes en la ceremonia cuando le acercaron el micrófono.

“Entonces venga usted que sí puede porque tiene los huevos más grandes que un toro”, lo alentó el locutor de la ceremonia al Ale.

“Lo psicológico fue más duro que los dolores físicos", confesó el piloto neuquino.

Y el Gordo, como cariñosamente lo conoce el ambiente, contó sus sensaciones desde que salió del hospital, los dolores que experimentó en el posoperatorio y la angustia que acompañó el proceso de recuperación, hasta su alegría por volver a correr.

“La verdad tengo un agradecimiento muy grande a mi familia, que me bancó en un momento duro. Obviamente que también a todos los amigos, como Santiago (por su navegante) y los que vinieron a verme y a todo mi pueblo Plaza Huincul y Cutral Co”, dijo y recordó cuando la gente “me paraba en un semáforo y me alentaban”, contó. “Hace dos meses me sacaban el riñón -agregó- y hasta hace dos semanas tenía muchos dolores. No sabía si iba a volver a correr. Ademas, sufría ataques de pánico. Todo indicaba que me tenía que bajar. Pero con el apoyo de todos hice 1200 kilómetros para probar el auto y todo empezó a fluir y me sentí bárbaro. Volví a la vida”, confesó porque el proceso fue “psicológicamente más duro que el dolor físico. En el auto me sentí bárbaro. No fue fácil pero lo logré. En lo deportivo fue una excelente carrera, fuimos entrando en ritmo a medida que pasaban los tramos. Es una gran alegría haber conseguido este podio”, culminó con una sonrisa el gran campeón.

29 de enero fue la intervención

Desde entonces el neuquino inició un largo proceso de recuperación en el que se abrió un gran interrogante a su vuelta al ruedo. Sin embargo, en las últimas dos semanas logró sentirse mejor y decidió correr esta fecha, la apertura de la temporada del rally chileno, en el que corre desde hace tres años.

18 Los años que Cancio compitió en el Argentino

El año pasado Alejandro Cancio decidió dejar de competir en el certamen nacional. Se despidió tras conseguir pelear el subcampeonato hasta le penúltima fecha y en el cierre abandonó y no pudo lograrlo (quedó cuarto), pero se dio el gusto de ganar la Vuelta de La Manzana y en La Comarca.

Su vuelta me llena de alegría. Walter Suriani. Ex piloto de rally

En algún momento por lo que parecía llegué a pensar que Ale no iba a poder volver a correr más. Pero la verdad que volvió rápido y obviamente que estoy contento por lo que está viviendo. Me llena de alegría. Hoy -por ayer- hablé con él y está muy feliz por volver a correr, a hacer además, una excelente carrera como la que hizo. Con esto la verdad que no puede pedir más y estar muy agradecido de todo lo que le está pasando, a pesar del mal momento que vivió en el verano. Estoy contento por él principalmente, por su familia y por toda la gente del automovilismo, que también está contenta de que vuelva a estar arriba de un auto.