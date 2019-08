El Ale Cancio quien por primera vez correrá por caminos de la región -ya que esta temporada sólo participa del certamen trasandino-, dijo que pese a esa decisión “sabía que la iba a correr y la voy a seguir corriendo hasta cuando venga a molestar, aunque por ahora corro rápido”, comentó entre risas el huinculense que a principios de año enfrentó un duro proceso de recuperación tras la extirpación de un riñón debido a un tumor.

Afortunadamente recuperado y de regreso a su gran pasión está listo para otra edición de la mítica competencia valletana por la que siente una especial debilidad. “Porque es la carrera que cuando yo era chico iba a ver con mi viejo. Lo que me despertó la pasión por el Rally y los derrapes. Es muy cara a mis sentimientos. Es una carrera muy esquiva para los pilotos de la zona y por suerte la pude ganar. Es algo muy bueno para mi”, contó.

Sobre el objetivo que se trazó señaló: “obviamente la intensión siempre es ganarla. Pero ahora ya la encaro con más tranquilidad. La presión siempre está, pero no ya como antes. Si la ganó la ganó, pero lo bueno es venir, mostrar los autos y que la gente pueda disfrutar de la carrera”, apuntó.

Su padre Letín, activo dirigente había declarado que así como no es concebible un circuito de ATP sin Wimbledon ni Roland Garros, “no entiendo un Campeonato Argentino de Rally sin La Manzana”. Sobre este concepto, Ale, un poco más mesurado recordó que “ya pasó un par de veces así que no hay que echarle la culpa a nadie. Simplemente no se pusieron de acuerdo. Ya seguramente el año que viene voy a estar de vuelta con la carrera, con el campeonato Argentino y seguramente yo como piloto así no pasa nada”, dijo en tono conciliador y adelantó que estará en Neuquén, en la fecha del Argentino (31 de agosto al 2 de septiembre) porque “siempre estoy tratando de apoyar lo más que pueda al automovilismo de la zona”.

Por su parte, Jorge “Goyo” Martínez, presidente de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), dijo: “Siempre que uno tiene que dar inicio a una competencia como La Vuelta, tiene muchas expectativas. Y éste año como si fuera poco, además del campeonato regional tenemos la posibilidad de traer autos de Chile que por ahora son cuatro y espero que sean algunos más porque normalmente no los vemos en la zona y en carrera va a llamar mucho la atención. En cuanto al diseño, pese que no va a ser una fecha por el Argentino hemos trabajado como siempre y esperemos los pilotos regionales confíen en la AVGR. Nuestra expectativa es contar con más de noventa autos”, confió “Goyo” Martínez.