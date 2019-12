Candelaria Tinelli salió a bancar al Mago sin dientes

Previo al cierre del programa, el conductor no le creyó al Mago sin dientes cuando aseguró ser amigo íntimo de Candelaria Tinelli. Desafiante, De Brito le solicitó pruebas. El mago no se achicó y le mandó un audio a Lelé -nombre artístico que utiliza como cantante- pidiéndole que haga pública la relación. “Tengo el audio de cande Tinelli”, lanzó el personaje de Showmatch. El jurado se sorprendió y en el final, expresó: “Le cuento a Sergio: desconfiábamos porque el Mago dice que es amigo íntimo de Cande y le pedimos un mensaje a ver si era verdad”. “Mago, qué lástima que no te crean. Se sabe que somos muy íntimos amigos. Le mando un beso muy grande ahí a Ángel. Los quiero mucho”, se escuchó de Cande admitiendo todo.