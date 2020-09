Caniggia, complicado por una denuncia y presiones de la Nannis

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió el envío a su juzgado de copias de documentación vinculada a la presunta participación del ex futbolista Claudio Paul Caniggia en una operación de venta de seis parques eólicos en el gobierno de Cambiemos, tras una denuncia que se realizó hace varios meses.

Todo lo solicitado forma parte de una denuncia por supuesta "administración fraudulenta" presentada por la ex esposa de Caniggia, Mariana Nannis, quien pide que el ex delantero no salga del país por temor a que destruya pruebas.

Esta última investigación estuvo hasta marzo pasado en los tribunales federales de Retiro pero el ya jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente y la derivó al fuero criminal ordinario por entender que se trataba de un conflicto surgido en medio de un divorcio entre particulares.

Ahora, Martínez De Giorgi, a cargo de la investigación por supuestos delitos maniobras de compraventa de los parques eólicos, le pidió a la fiscal que asumió esa pesquisa el envió de esa prueba al fuero federal.

Según trascendió, Mariana Nannis habría aportado documentos sobre la presunta participación de Caniggia en maniobras ilegales con "testaferros" que le habrían dado "utilidades millonarias" .

"Además, Mariana Nannis denunció que Caniggia, conjuntamente con Daniel Angelici, Carlos Tévez y Mauricio Macri, se encargó de llevar adelante una operación comercial ligada al suministro de energía mediante parques eólicos", recordó Canicoba en esa resolución en la que se declaró incompetente.

Los coletazos en la Justicia solo son parte del duro enfrentamiento del Pájaro con su ex esposa, luego de que la figura de la selección en el Mundial de Italia 90 decidió separarse, mudarse a Argentina y ponerse de novio con una joven. Sofía Bonelli, con la que se mostró muy enamorado y hasta anunciaron que planean casarse.