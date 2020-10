Canosa se quebró al aire con la viuda del policía asesinado

Con su estremecedor relato, Carolina, la viuda del policía, logró conmover profundamente a Canosa: "Él era feliz siendo policía; su trabajo era su pasión". Tras esa conmovedora frase, la periodista y conductora del ciclo “Nada Personal” no pudo esconder su emoción. "Es la primera vez que no puedo seguir con una nota", admitió.

"Los que están de duelo son ustedes y a mí se me parte el corazón. Ojalá no nos acostumbremos a esto", dijo Canosa entre lágrimas, y luego agregó,: "La Argentina está doliendo demasiado. Pareciera que la vida de las personas no vale nada".

Nada Personal: Programa del 30 de Septiembre del 2020

Luego, la viuda del policía asesinado destacó que debía mantenerse fuerte por su hijo de 4 años. Recordó a su marido como un hombre que amaba lo que hacía y reconoció que "la esposa de un policía siempre está con miedo".

En otro momento de la emotiva entrevista, Carolina expresó: “Los policías no son monstruos. Los derechos humanos son para todos, pero hay mucha gente que lo ve de otra manera, porque cree que los policías son malos y que quieren hacer daño. Ellos no tienen un arma precisamente para matar, sino para defender y hacer su trabajo".

canosajpg.jpg Viviana Canosa entrevistó a la viuda del policía asesinado a cuchillazos en Palermo.

Para finalizar la cruda entrevista con Carolina, Viviana Canosa lanzó: “Estoy hecha mierda. ¿Qué nos pasó? Tengo una impotencia que no sé qué hacer. Acá le ponemos el cuerpo todo y los que tienen el poder no lo hacen”.