"Cuando con un abrazo los miedos desaparecen. La importancia de darles amor, seguridad y por supuesto vacunarlos", comentó junto a esa serie de imágenes.

En ese contexto, algunas seguidoras la felicitaron, pero otras no se callaron y salieron a atacarla. "Dime de que alardeas y te diré de que careces", "¡Cómo lo vacunaste a Maxi!", y "Eso no se hace. Publicá fotos tuyas no de tus hijos con Mauro. Lo hacés con toda la maldad", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Y aunque Wanda suele tener paciencia, esta vez se cansó y respondió: "Las mentes retorcidas, las almas oscuras lo verán así. En mi vida el amor es habitual y nada es para provocar a nadie. Esta es nuestra realidad, mi familia y la de mis hijos. Pero por suerte tenés la posibilidad de no seguirme... ojalá yo pudiera...", le contestó a una seguidora de la tildó de "mala leche" y "provocadora".

