Canta Conmigo ahora: la cantante que logró el voto de los 100 jurados

Lo novedoso del reality es que, por primera vez, hay 100 jurados en simultáneo escuchando a cada uno de los participantes, quienes deben lograr que todos se paren para lograr así el puntaje más alto del certamen. Esto no ocurrió hasta este miércoles cuando una santafesina que cantó Nessun dorma de Giacomo Puccini y conmovió a todos.

Avril Lerman se convirtió en la primera participante de Canta Conmigo Ahora en lograr que los 100 jurados se pararan luego de una presentación. La joven de 21 años fue ovacionada por el prestigioso jurado del certamen. “Canto ópera desde los 8 años", le contó Avril a Marcelo Tinelli después de la memorable performance. “A los 12 años empecé a cantar covers de Adele, The Beatles. Me gusta escuchar a Abel Pintos y Los Guasones”, acotó la participante quien bromeó que siempre cantó que “hasta Tinelli y el Maipo no paro”.