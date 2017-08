Capusotto no tiene problema en volver a la TV Pública

Buenos Aires

Tras su regreso a la tevé abierta, Diego Capusotto habló de su alejamiento de la pantalla estatal tras la asunción de Mauricio Macri y sostuvo: “Cuando fueron las elecciones en el 2015 no estábamos con mucho deseo de esperar que las autoridades dijeran si nos querían o no”. “Luego se empezó a armar un corillo de que no nos querían y nosotros nos encargamos de decir que no era así. Al contrario, nos llamaron para charlar cuando ya nosotros habíamos arreglado con Turner”, explicó.