Carlitos dejó un vacío en el corazón de Boca

Buenos Aires.- Si alguien tenía dudas, ayer Carlos Tevez salió a despejarlas. Pero sobre todo ratificó su decisión de alejarse del Xeneize por las presiones propias del fútbol argentino.

Para muchos, el mensaje del Apache llegó tarde, aun teniendo en cuenta que estaba a horas de arribar a China para incorporarse a la pretemporada de Shanghai Shenhua.

El video, medio utilizado por Tevez para difundir su mensaje, llegó en medio de una pretemporada xeneize que muestra silencio por parte de jugadores y plantel técnico, con entrenamientos a puertas cerradas. Un equipo que aún no supera la salida de su ídolo y que trata de encaminarse en vistas de lo que será la segunda parte del torneo oficial, que se iniciaría en febrero.

Será difícil reemplazar a un líder carimástico y símbolo de la esencia Boca.

Decisión difícil

“Primeramente, quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y me van a brindar. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarla”, afirmó el jugador en la grabación de un minuto que posteó en las redes sociales.

El delantero se resignó ante el hecho de “no ser más jugador del club que ama por distintas circunstancias a las que lleva la vida”, e insistió en que “las presiones” sufridas durante su estadía en Boca fueron las que precipitaron esa determinación.

“A veces hay que tomar una decisión porque uno sabe lo que es estar en el día a día del club que ama y las presiones que uno tiene, más con todo el cariño y el apoyo recibido de parte de los dirigentes, del cuerpo técnico, de los compañeros y de la gente”, justificó.

Sentado sobre un sillón de color claro, vestido con short blanco y remera deportiva gris, el Apache comentó que no se sentía “al cien por ciento” para continuar en el club

“Creía que tenía que estar al cien por ciento y no podía, eso se me pasó por la cabeza. Y mi idea siempre fue que si no estaba al cien por ciento no podía seguir en el club”, concluyó el futbolista en un video que dejó trascender su incomodidad al momento de emitir el mensaje.

Buscando un 10

La salida de Tevez de Boca puso en el tapete una pregunta: ¿quién será el heredero del Diez? Lo mismo ocurrió cuando se fueron Diego Maradona o Juan Román Riquelme. La búsqueda de un líder y con el número 10 en la espalda se repite en la Ribera.

No será tarea fácil ni inmediato, pero tampoco lo es buscar un reemplazo. Ignacio Piatti casi descartado, Maximiliano Moralez lejos y Walter Montoya en puja son algunos de los nombres que baraja Guillermo Barros Schelotto, que aún sigue obsesionado con Mariano Andújar para cuidar los tres palos.

Boca siente el vacío que dejó el Apache y aún no se recupera.