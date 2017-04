Carmen defendió con lágrimas la reputación de su hijo

“Quiero borrar esa marca de ‘golpeador’ que le inventaron y voy a pelear con este fallo”, enfatizó la productora.

Barbieri aprovechó la oportunidad para cruzarse con Nancy Pazos, panelista que desde un primer momento tildó de “violento” y “golpeador” al ex campeón del “Bailando”. “Hoy opinó diferente. Más allá de que el primer fallo de la Justicia, más allá de que no sea contundente porque se tiene que esperar la apelación, a mí sí me cambia la historia”, dijo a modo de disculpas la periodista ante la capocómica.