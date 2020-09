Carrió disparó contra Cristina: "Habrá saqueos programados por ella"

Carrió le dio el lunes por la noche una extensa entrevista a Joaquín Morales Solá en Desde el Llano, por TN. La referente de la Coalición Cívica criticó las actitudes de la ex presidenta al frente del Senado y la calificó de “golpe de Estado”. En la misma línea, destacó que para realizar este acto “se necesita la violación clara del derecho”, a lo que esgrimió: “Cristina comete actos contra la Constitución”.

"La gente va a salir a saquear, y no hay que permitirlo. Yo creo que va a haber saqueos programados por la propia Cristina, para la venganza", disparó con Cristina Kirchner, y criticó que viva en un lujoso piso en Recoleta. "Ella está ocupando tres pisos de Juncal, en Recoleta, ¿Cuánto vale eso? Vive en el mismo lugar que odia. ¿Por qué el otro vive en Puerto Madero, no sabe con qué dinero, prestado por quién, si es el lugar más corrupto y más rico de la Argentina", disparó. "Como si vivieran en Fuerte Apache. Odian lo que aman. Por eso ella se iba a los mejores lugares de París, que uno no se iría ni loca a pagar eso. Lo hacía cuando pagaba el Estado, a Macri le cuestionan cuando la hace privadamente, déjenme de jorobar", lanzó Lilita.

Carrió también aprovechó para diferenciar a la oposición del oficialismo: “Los líderes estamos todos juntos, hablamos todos los días y estamos todos de acuerdo”.

https://twitter.com/elisacarrio/status/1303147361296887808 Los Kirchneristas odian lo que aman. Critican a la gente de clase media y a la Capital Federal pero viven en Recoleta y Puerto Madero. Critican la riqueza pero en sus viajes Cristina se compraba todo en las tiendas más caras. @DesdeElLlanoJMS @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 8, 2020

“No ver a los corruptos me ha sanado mucho”, explicó “Lilita” sobre su actualidad fuera del Congreso. Y destacó que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa y Alberto Fernández emplean la táctica de “voltear” figuras “hasta dominar el poder judicial”, con Zannini como estratega. “Frente a eso nosotros no le podemos contrarrestar con una estrategia violenta, porque entramos en el juego de Cristina. Hay que recurrir a Ghandi”, dijo.

Elisa Carrió en DESDE EL LLANO: "Cristina no puede parar. Va por todo"

Elisa Carrió también acusó al Gobierno de “insostenible”. “El que genera el acto de las tomas es el propio Gobierno”, describió. Y volvió a apuntar contra el papa Francisco por las usurpaciones en el gran Buenos Aires y Villa Mascardi. “Lo de Gendarmería es una mentira”, calificó la ex legisladora sobre la presencia de gendarmes en los lugares en los que se registraron tomas de terrenos. “Lo que está haciendo Berni es un acto simbólico, que puede parar porque ver a la Gendarmería le da seguridad a la gente. Pero es una sensación”, señaló Carrió.