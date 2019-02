Carriqueo busca en Sevilla su lugar en los Panamericanos

El mejor mediofondista argentino de la pasada década, que todavía ostenta el récord de 2000 y 3000 metros llanos, se volcó desde hace cuatro años al gran fondo. Su mejor producción fue el 4° puesto del Sudamericano 2017 en Chile.

“Estoy tranquilo, con ganas, con más convicción que para otras maratones porque he realizado una mejor preparación en cantidad y calidad”, señaló en la previa de la carrera que será mañana a las 8:30 de España (4:30 de la madrugada de Argentina).

Destacó el apoyo del IJAN (Instituto Provincial de Juegos de Azar de Neuquén) a través de las gestiones de la subsecretaría de Deportes y del intendente de Plottier, Andrés Peressini, que “lo hicieron posible”. “Siempre es muy importante llegar con tiempo para aclimatarse o padecer menos los cambios horarios. Pero en mi caso particular, para poder hacer buenos entrenamientos en Plottier o Neuquén no puedo porque no tengo con quien. Acá entreno con atletas de nivel parecido al mío o mejores. Incluso pude entrenar con Miguel Barzola, que es el mejor argentino hoy en maratón y vive acá”, afirmó.

El neuquino intentará conseguir la marca para estar en los Juegos de Lima.

En este sentido Carriqueo recalcó que para esta carrera llega con “mejor preparación que en las anteriores”. “He realizado entrenamientos de mucha calidad acá en España y previamente en Plottier mucho trabajo de kilómetros y fuerza”, contó.

El objetivo puntual para esta prueba pasa por “mejorar mis 2h20m 44s que tengo de dos años atrás en Chile –fue 4° en el Sudamericano de Maratón, en Temuco-, y luego estar entre los dos primeros argentinos, para estar en los Panamericano de Lima”, se ilusionó.

La Odepa (Organización Deportiva Panamericana) exige como marca las 2h y 20m.

“El objetivo es mejorar lo mío y, si llegara a correr en 2h y 16m, sería muy bueno ya que la segunda marca argentina hoy es de 2h y 18m”, afirmó.

El neuquino participó días pasados en Madrid de la media maratón de Getafe sobre 21 kilómetros logrando el tercer puesto en su categoría y el cuarto en la general con un tiempo de 1h, 8m y 1s.

Esta será la quinta maratón para Carriqueo, que logró terminar dos de las cuatro que afrontó en un avance que se va dando paso a paso. “Con más entrenamiento me pude adaptar mejor a la distancia aunque aún no logró dominarla bien como quisiera”, aceptó el neuquino.