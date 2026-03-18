Las maniobras de Colapinto en el GP de China que le valieron los elogios de la Fórmula 1

Desde su llegada a la Fórmula 1 , Franco Colapinto tuvo una de sus mejores tardes en la segunda fecha del calendario 2026 de la F1. El argentino sumó puntos por primera vez en Alpine tras cruzar la meta en la 10ª colocación, pero su rendimiento dejó muchos comentarios positivos, no solo en los fanáticos, sino también entre los especialistas del deporte motor.

La actuación del corredor de 22 años a lo largo de las 56 vueltas fue elogiada desde distintas ópticas por los diversos actores que componen el Gran Circo, e incluso la propia F1 decidió destacar las maniobras defensivas que Franco empleó contra los Haas de Esteban Ocon y Ollie Bearman para sostener su puesto en el primer tramo del Gran Premio de China.

“Franco Colapinto se puso a la defensiva este domingo en Shanghái”, escribió el perfil de la Máxima en la red social X para difundir un video que mostró cómo evitó ceder su lugar ante Ocon en los ataques del francés en los giros 18 y 19, pero también pusieron el foco sobre la doble defensa ante Ocon y su compañero Bearman.

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Franco Colapinto goes on the defensive in Shanghai on Sunday! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Jnrdw4LUX3 — Formula 1 (@F1) March 18, 2026

La F1 también subió a su perfil de Instagram la gran largada del argentino, que le permitió pasar del 12° al 6° puesto tras la primera vuelta: “Una salida magnífica, una vez más, Franco Colapinto. Esta impresionante primera vuelta le valió a Colapinto su primer punto con Alpine”, firmaron para mostrar la onboard del A526 del argentino, detallando a cada uno de los autos que superó en China.

Franco Colapinto y una actuación para el recuerdo

Con Lando Norris y Oscar Piastri fuera de competencia antes del inicio por problemas mecánicos, Franco Colapinto superó en primera instancia a Nico Hülkenberg y Max Verstappen para ubicarse rápidamente en la octava posición. Inmediatamente evitó quedar envuelto en el toque posterior entre Bearman e Isack Hadjar, y se adueñó del sexto lugar.

Lo cierto es que la Máxima ya había puesto el ojo en una de estas acciones que tuvo Franco contra los Haas en la parte inicial de la cita en el Circuito Internacional de Shanghái. “Franco y un tributo a la Muralla China ante los Haas”, firmaron en otro posteo previo con un video de la doble defensa que realizó contra la franquicia de raíces norteamericanas.

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Watch as Franco Colapinto carves through the field off the line #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/NmbfIUDvie — Formula 1 (@F1) March 17, 2026

Al fin de cuentas, con un auto de seguridad que complicó su estrategia, Colapinto se las ingenió para llegar a un décimo puesto que le dio su primer punto en Alpine. Antes de eso debió sobreponerse al insólito accidente que le generó Ocon cuando salía de los boxes.

“Es mi culpa, me equivoqué, calculé mal. Me alegra que Franco haya conseguido un punto porque hizo una muy buena carrera. Tuvimos buenas peleas hasta ese momento. Es una pena que haya terminado así, pero él sigue estando entre los 10 mejores, así que eso es muy bueno. Me merecí la penalización de hoy, está clarísimo“, reconoció el corredor francés de Haas sobre ese hecho.

El sitio oficial de la F1 también hizo hincapié en declaraciones de Colapinto sobre el accidente: “Me tocó, pero sinceramente ha sido una carrera divertida con él. Hemos luchado mucho. Perdí dos puntos en ese contacto y no es lo que quería. Ha sido una tarde complicada, pero en general ha sido positiva. Son puntos valiosos para el equipo. Podría haber ido mucho mejor, he tenido muy mala suerte todo el día. Hice todo lo que pude, pero... Ha sido positivo. Empezamos mal y acabamos siendo muy rápidos. Tenemos que mejorar el rendimiento, pero ha sido mejor”, expresó el argentino ante la consulta.