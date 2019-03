Carriqueo en la Corrida de Cipolletti

La marcha aeróbica familiar se largará a las 19.30 desde una zona cercana a la Terminal y a las 21, será la carrera principal sobre 10 kilómetros para los corredores de elite.

“La verdad aún no me he recuperado totalmente de la maratón. No hice trabajos específicos y no llegó en plena forma como yo quisiera para hacer un papel más de protagonista”, se sinceró no obstante “la corro por una cuestión personal. Es un gran evento que marca el inicio del calendario en la zona y que está muy identificada con la ciudad”, afirmó.