Carriqueo no pudo en Sevilla y buscará la revancha en pista

El neuquino contó sus sensaciones tras concluir la carrera al tiempo que dijo que se concentrará en pruebas de pista para intentar estar con la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos de Lima que se realizarán desde el 26 de julio al 11 de agosto.

“Me fue muy bien hasta mitad de carrera. Iba en un pelotón y luego me quedé sólo y me costó mucho desde ahí, remarla. Fue complicada la segunda mitad. Amén de eso estoy contento porque siento hay una mejoría en la marca de casi dos minutos”, señaló a LMN el dos veces atleta olímpico en carreras de medio fondo (Beijing 2008 Londres 2012).

Carriqueo considerado el mejor mediofondista argentino de la pasada década ostenta el récord de 2.000 y 3.000 llanos. Desde hace cuatro años se volcó al gran fondo. Desde entonces compitió en cinco maratones, en dos abandonó (aquí en Sevilla y en Hamburgo), fue quinto en la Maratón de Buenos Aires y su mejor producción hasta ahora fue el 4° puesto del Sudamericano de Maratón 2017, en Temuco con un registro de 2h20m45s.

En este sentido consideró que la adaptación a la distancia “marcha más o menos a un ritmo normal". Y agregó: "Hacía dos años que yo no corría una maratón y es mucho tiempo. Tendría que haber tenido más experiencia antes de este tipo pero el año pasado por lesiones no pude participar en ninguna”, recordó el neuquino.

Sobre lo que le dejó esta nueva experiencia contó a LMN: “La verdad que físicamente terminé bien. De hecho a horas de la carrera no me noto con tanta fatiga. Pero hay cosas que tengo que ajustar. Empiezo con sensaciones de calambre en el kilómetro 27, 28, por eso tuve que mermar el ritmo. Esa fue la parte más difícil. Del kilómetro 28 al 35 perdí mucho tiempo".

Carriqueo prosiguió: "Ahí es dónde me tengo que hidratar. Por eso tengo una sensación rara: por un lado contento porque terminé bien físicamente -no como en las anteriores- y un poco con dudas porque tengo que encontrar las fallas de porqué tantos calambres. En este aspecto tengo que mejorar, encontrar la hidratación, la bebida perfecta para que me ayude a soportar la fatiga muscular”, afirmó.

"Tras cruzar la meta sentí –dijo- una alegría contenida por así decirlo. Porque si bien mejoré no era lo que yo esperaba. No obstante he recibido muchos mensajes de aliento”, contó el maratonista.