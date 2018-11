Casi asesina a su pareja de un disparo y quedó preso

Como pudo, la joven salió hacia la calle a pedir auxilio. En ese momento, un policía que estaba de franco y pasaba por allí escuchó los gritos de la mujer y llamó a una ambulancia para socorrerla.

En paralelo, el efectivo logró ver que el agresor salía corriendo del interior de la vivienda y, para evitar que se fugara, lo corrió seis cuadras hasta detenerlo camino al balneario de la ciudad. En medio de la persecución, el joven se deshizo del arma en un sector de chacras.

hospital Castro Rendón. Omar Novoa

En un primer momento, la víctima fue trasladada al hospital local, pero por la gravedad de las heridas la derivaron al Castro Rendón, donde continúa internada.

La joven está internada en el hospital Castro Rendón, mientras que el agresor quedó preso con seis meses de preventiva luego de ser acusado.

Si bien los médicos informaron que se encuentra estable, resaltaron que la víctima corrió riesgo de vida, que el proyectil aún continúa alojado en su cuerpo y que producto de la herida tendrá más de 90 días de curación. Ayer, alrededor de las 20, la fiscal María Eugenia Titanti acusó al joven por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Además, solicitó que se le impongan seis meses de prisión preventiva.

144

Por ahora, no se ha acreditado la existencia de violencia de género, por lo que no se pudo solicitar que el hecho sea calificado como tentativa de femicidio. Sin embargo, no se cuestionó la intención homicida.

En cuanto a la medida cautelar, Titanti la argumentó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y para resguardar la integridad de la víctima.