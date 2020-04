Casi feliz: la vida misma de Sebastián Wainraich

Casi feliz consta de diez episodios de media hora y en su elenco se encuentran Hugo Arana, Adriana Aizemberg y Peto Menahem. Además, cuenta con la participación de Juan Minujín, Carla Peterson, Adrián Suar y Pilar Gamboa.

A días de su estreno, el comediante habló de su creación: “Sebastián tiene todo para pasarla bien y sin embargo hay algo que lo traba. Tiene el trabajo de su vida, un buen pasar económico, pero hay algo que lo incomoda. Un poco es su propio pasado, que no quiere recordar, pero que se le presenta todo el tiempo. Y otro poco es su ex mujer, que lo dejó después de años de casados y que él no termina de cerrar y no lo deja avanzar. Es un personaje lleno de trabas”.

Casi Feliz | Temporada 1 | Tráiler oficial | Netflix

En cuanto a los guiños que tiene la historia con su vida real, el actor expresó: “La serie tiene mucho de mí. El personaje se llama Sebastián, trabaja en radio, es humorista y hasta es hincha de Atlanta. Suelo hablar en la radio de las cosas que me pasan, y cuando escribo me pasa lo mismo. Hay un disparador real en la serie para después transitar por lugares ficticios. Cuando algo real se convierte en obra, pasa a la dimensión de la ficción”.

El guionista es dirigido por Hernán Guerschuny, quien trabajó con Wainraich en el film, Una noche de amor (2016). Sobre cómo se dio la relación con Netflix, el esposo de Dalia Gutman reveló que los convocó un productor. “La comedia surgió naturalmente. Debe ser porque pienso la vida desde el humor. Me gusta el género. La comedia es un motor práctico para escribir y espiritual para vivir”, dijo Sebastian que conduce “Metro y Medio” (La Mtero).

Wainraich sostuvo que contó con las mejores condiciones para desarrollar la serie. “No hubo ningún pedido de parte de Netflix. Lo único que nos pusimos de acuerdo con ellos fue en hacer una serie localista. Está claro que sucede en Buenos Aires, pero se entiende en cualquier lugar. Creo en eso de pintar tu aldea para pintar el mundo. Lo interesante fue que en la génesis ni siquiera estaba en mente Netflix sino apenas la idea de escribir una comedia. Y después nos pasó lo mejor que nos podía pasar: no tenemos la presión del rating y tenemos una audiencia potencialmente más grande”, reconoció.