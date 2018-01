La noche del 22, la parejita estaba en la casa de la hermana de ella en Valentina Norte Rural. Compartieron unas bebidas alcohólicas, discutieron y el joven se fue del lugar. Su hermana y su cuñado salieron a alimentar a los animales y ella se quedó con la sobrina sentada en el frente de la vivienda.

“En un momento escuchó una moto, se dio vuelta y lo vio a él, volvió a girarse y sintió un disparo, había más personas pero no alcanzaron a verlo”, explicó la fiscal Carolina Mauri, de acuerdo con lo que le relató la menor en el hospital. Aclaró que se encuentra fuera de peligro, pero que un perdigón le quedó alojado cerca de la médula y podría haber sido peor. Además, estudian la escena del hecho para evaluar la acusación que le caerá al novio (ver recuadro).

“Fui yo el que lo capturé. La Policía tenía todos los datos de quién era y dónde vivía, pero no hizo nada. Les entregué el cuchillo porque no tengo nada que esconder”, dijo Alesio, tío de la menor baleada.

La plazoleta Manuel Huenuqueo, donde el tío de la chica atrapó al agresor y lo entregó a la Policía.

En paralelo, mientras los padres de la menor no se separaban de la cama donde ella está internada, su tío buscó al joven por todos lados. “Fui a su casa, pero no estaba. Lo busqué por el barrio y tampoco. Ya cansado, anoche (por el martes) me dicen que estaba dando vueltas por acá, así que calcé las botas, me puse una remera y salí a buscarlo”, contó Alesio en diálogo con LM Neuquén. “Siempre ando con cuchillo porque tengo animales”, confió. Lo encontró en la plazoleta Manuel Huenuqueo, a unos 100 metros de su casa. Al verlo, el joven intentó escapar, pero el hombre le mostró el cuchillo. “Cuando tiró el manotazo para querer sacármelo, me hice para atrás y ahí le dio con el filo”, relató y afirmó: “Fui yo el que lo capturé”.

Tras la agresión, el hombre llamó a la Policía. Un patrullero de la Comisaría 16 llevó al joven hasta el hospital Heller, donde le realizaron las curaciones por dos cortes de arma blanca. El hombre fue detenido y le iniciaron una causa por lesiones leves.

Mientras el joven estaba en el hospital, los padres de la menor radicaron la denuncia policial por el ataque que sufrió su hija. Por eso, los efectivos que custodiaban al joven en el Heller tras las curaciones lo llevaron detenido. Sin embargo, a las horas, recuperó la libertad, aunque continúa bajo investigación.

“Mi hermano no lo agredió, él estaba en el hospital con mi sobrina, no es como dijo el comisario en todos los medios”, aclaró el tío.

144 Línea gratuita nacional Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

Investigación

Fiscalía aguarda pericias clave

Ayer a la tarde, peritos de la Policía y la fiscal se encontraban en la casa de Valentina Norte Rural, donde la menor fue atacada. “Tenemos que los disparos fueron a una distancia de unos 15 metros, pero por la cantidad de perdigones que tenía en su cuerpo (zona baja de la espalda y cola), podría ser más corta”, sostuvo la fiscal Mauri. Además, todavía restaba evaluar el carácter de las heridas provocados por los disparos de arma de fuego. En primera instancia, la menor está fuera de peligro. “Una vez que tengamos el informe de los peritos médicos y criminalísticos, vamos a poder acusar al joven”, adelantó. Los cargos que le cabrían al joven de 19 años pueden ser desde lesiones leves o graves hasta intento de homicidio, agravados por el vínculo, o intento de femicidio.