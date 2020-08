Caso Báez Sosa: audio de WhatsApp delata a Máximo Thomsen

THOMSEN.jpg

Entre hoy y mañana, la fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos de la Policía Federal identificaron como "Juani Neme", "Aldi Cairmer", "Alejo Arce" y "Dory", novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados.

Es el propio "Juani Neme", el que, en un audio al que accedió Clarín, complica a Thomsen, a quienes sus amigos apodaban "Machu": "Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató", se escucha en el audio.

La causa mantiene en prisión en la alcaidía del penal de Melchor Romero a Máximo Thomsen, que junto a Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz están imputados como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Ya se incorporaron los resultados de las pericias de ADN y scopométricas, que buscó identificar la zapatilla con la que golpearon en la cabeza a Fernando y arrojó un resultado contundente. "Se estableció que la impronta de la autopsia, la marca en la cara de la víctima, se corresponde con la impronta de Thomsen y con unas zapatillas marca Cyclone secuestradas que también coinciden con la impronta de Thomsen".

En la causa también están acusados como partícipe necesario Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes fueron excarcelados y se encuentran en sus domicilios en Zárate. El cotejo de ADN había determinado el hallazgo de sangre de Fernando Báez Sosa en la camisa de Benicelli, mezclada con sangre suya, pero además se encontraron rastros genéticos de Cinalli en un dedo meñique de la víctima.

La fiscal Zamboni ya está en condiciones de pedir la elevación a juicio, aunque el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires le da un máximo de diez meses, que se cumplirán el 18 de noviembre.