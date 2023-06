Caso Lucas: investigarán al Jefe de la Policía de la Ciudad

Uno de los primeros en alegar fue el abogado Augusto Nino Arena, quien defiende al principal Cuevas, el oficial principal que llegó al juicio acusado de encubrimiento y fue quien aportó información durante el juicio oral respecto al arma plantada a las víctimas, que permitió la detención de un nuevo policía.

En su exposición, el abogado, además de pedir la absolución de Cuevas, consideró que Berard tenía conocimiento de que lo sucedido no había sido un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes, como intentaron hacer creer los policías en un primer momento, para lo cual, incluso, "plantaron" un arma en el auto de las víctimas, según la acusación fiscal.

"Cuando declaró (el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo) D'Alessandro dijo que el jefe de Policía le contó que hubo un enfrentamiento armado. ¿Vamos a creer que el jefe de Policía de la Ciudad no sabía nada? Cuevas le tiene pánico a esta gente, pánico por su vida, la de sus hijas y esposa. ¿Realmente ustedes creen que el jefe de Policía no sabía?", preguntó Arena a los jueces del TOC 25, a cargo del debate.

Más tarde, Natalia Arévalo, la codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Ángel Darío Arévalo, también apuntó a la cúpula de la policía porteña: "La madre de Lucas merece saber la verdad, quienes son los verdaderos encubridores de esto, (los culpables) no son los de menor jerarquía, sino que viene de más arriba".

La letrada, visiblemente conmocionada en varios momentos de su alegato, recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

"Pensábamos que nos iban a dar una respuesta y la verdad que nos encontramos con lo peor que le pueden decir a una familia en ese momento, ya que el jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'", relató.

Y agregó: "Le respondí: 'si ustedes me afirman que mi hermano es inocente es porque saben quién es responsable', a lo que se miraron y no dijeron nada. Yo ahí entendí que no teníamos en quién confiar".

“Es muy difícil para mí alegar porque se trata de mi hermano y este es un caso aberrante. Lo tenía que contar porque la verdad se tiene que saber”, dijo para finalizar y darle paso a su socio, Ramón Salto, quien solicitó que Arévalos sea absuelto ya que consideró que “nunca encubrió” y que solo recibió la orden de Cuevas de perimetrar la zona.

Tras la finalización de la jornada de alegatos, el fiscal De la Fuente pidió la palabra y solicitó al tribunal que se extraigan los "testimonios de manera inmediata" y sean "remitirlos al juzgado de Instrucción y a la fiscalía correspondiente" para que se investigue la actuación del comisario general Gabriel Berard.