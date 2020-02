Catorce curiosidades del Día de San Valentín en el mundo

¿Quién era Valentín?

La historia de San Valentín se remonta al siglo I después de Cristo, cuando el Imperio romano estaba bajo el mandato del emperador Claudio II. Valentín era un sacerdote católico que casaba en secreto a los jóvenes en las bodegas de las cárceles, en un contexto de prohibición del cristianismo y cuando el emperador prefería contar con jóvenes solteros para que sirvieran mejor como soldados. Sus actos de amor tuvieron un precio muy caro porque, por influencia de su cúpula, el líder romano ordenó la captura y decapitación del sacerdote. Su trágica muerte lo convirtió en un mártir y en un emblema del amor que persiste hasta hoy, casi dos mil años más tarde, cuando el mundo entero asocia su nombre con el amor.

¿Por qué es santo?

Valentín fue reconocido como santo a partir de la realización de un milagro. La leyenda afirma que el juez de la prisión donde practicaba los casamientos tenía una hija ciega, y el sacerdote le devolvió la vista mediante la oración. Durante su traslado a la plaza pública donde sería decapitado frente a una multitud, el sacerdote le entregó un papel a la joven y le pidió que lo leyera. Ella se sorprendió ante el pedio, ya que el hombre sabía de su ceguera. Sin embargo, abrió el papel y quedó atónita al poder ver las letras, que rezaban “Tu Valentín”. Desde entonces, los enamorados eligen esa firma para sus cartas de amor que entregan el 14 de febrero.

¿Cómo impacta en el comercio?

Además de ser la fecha ideal para revivir el amor de pareja o incluso pasar tiempos con nuestros seres más queridos, lo cierto es que San Valentín se convirtió también en una lucrativa fecha comercial. Se estima que esa jornada se intercambian alrededor de mil millones de tarjetas y, tan sólo en Estados Unidos, la industria de los chocolates mueve mil millones de dólares en apenas un día.

¿Cómo nacieron las firmas?

En muchos países, se utiliza una cruz para firmar las cartas de amor. En los países sajones, se aclara que las X representan los besos, mientras que los círculos se dibujan para evocar los abrazos. La tradición proviene de la Edad Media, cuando gran parte de la población era analfabeta y firmaba sus actas de matrimonio con una X. Para hacer de la firma un acto más sincero, apoyaban sus labios sobre ese símbolo.

¿Hay San Valentín para las mascotas?

Con el lugar cada vez más importante que los perros, gatos y otras mascotas ocupan en los hogares, cada día son más los que deciden celebrar este día con ellos. Los negocios especializados sacan ventaja de esta situación y ofrecen una amplia gama de productos para perros y gatos, que incluyen collares rojos o estampados con corazones, alimentos más suntuosos como helados o golosinas para perros y hasta colonias especiales para engalanar a las mascotas en San Valentín.

¿Siempre es el 14 de febrero?

Si bien es la fecha estipulada mundialmente, hay otros países que fijaron el día del amor en otro punto del calendario. en Brasil, el Día dos namorados tiene lugar cada 12 de junio y, en Egipto, el festejo es el 4 de noviembre. En Bolivia, en cambio, se celebra el Día del Amor y la Amistad cada 21 de septiembre y los uruguayos, por su parte, celebran por partida doble: además de San Valentín tienen su propio día de los Enamorados el 21 de septiembre.

¿Cuál es la capital de San Valentín?

Con el paso de los años, la festividad se diseminó por todo el mundo. Sin embargo, el día del amor tiene su propia capital: es Verona, al norte de Italia, una ciudad que se hizo célebre a nivel mundial por ser el escenario de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Aunque no se trata de una historia real, en esa localidad existe un palacio de origen medieval con un vistoso balcón que la leyenda popular asocia con la mítica escena de los enamorados y que es visitada cada año por miles de turistas. En San Valentín, los viajeros llegan al lugar y dejan más de mil cartas dirigidas a Julieta.

balcón-de-julietaw.jpg Miles de turistas visitan Verona el 14 de febrero para celebrar San Valentín.

¿Quiénes regalan más?

Aunque se supone que los regalos deberían darse en partes iguales entre hombres y mujeres, las estadísticas marcan que el 85% de los obsequios que se adquieren en Estados Unidos son comprados por mujeres. También se realizaron estudios que demuestran que más de la mitad de los hombres preferiría no recibir ningún regalo para estas fechas, mientras que la mayoría de las chicas esperan algún obsequio.

¿Qué otros efectos tiene esta fecha?

Además de disparar la venta de chocolates o de osos de peluche, las empresas que se dedica a la fabricación de preservativos también tienen sus mejores desempeños en febrero. Las compañías afirman que, en ese mes, las ventas de estos productos se disparan en un 30% este mes y tienen su mayor pico en los días cercanos al 14. En Argentina, la empresa Farmacity anunció que repartirá 10 mil preservativos gratis en una campaña de prevención enfocada en San Valentín.

¿Es un día ideal para el matrimonio?

Son muchos los que eligen el romanticismo de esta fecha para celebrar su amor frente a sus seres queridos. El número de bodas crece el día de San Valentín y algunos aventuran a afirmar que se hacen más de 200 mil propuestas de matrimonio durante esta celebración.

¿Cuáles son los regalos más comunes?

Las encuestas más recientes afirman que la mitad de los enamorados eligen regalar chocolates para esta fecha. Por detrás se posicionan las flores y, en tercer puesto, las tarjetas. También hay novios que optan por las joyas, las cenas románticas o la ropa como opción para homenajear a su ser querido.

chocolates-san-valentinw.jpg Los chocolates son el regalo más popular para San Valentín.

¿Cómo festejan los solteros?

No tener pareja no es una excusa para no celebrar el día de San Valentín. Desde 2003, un grupo de feministas crearon el Quirkyalone day, una jornada que busca reivindicar a aquellas personas que eligen vivir su vida en soledad. Según los defensores de este día, el 14 de febrero es una fecha comercial que ejerce presión social sobre aquellos que aún no tienen pareja o que prefieren no tenerla.

¿Quiénes festejan en secreto?

Si bien la tradición se expandió por casi todo el mundo, la fecha está prohibida en Irán, por lo que los habitantes de ese país que se entusiasman con la fecha deben celebrarla a escondidas de las autoridades. Por eso, se intercambian regalos en privado. Si bien hubo propuestas para celebrar una versión islámica de este día, con una fecha que conmemora hechos de esa religión, la idea nunca prosperó.

corazón-licitarw.jpg

¿Quiénes son los más románticos?

El país con más regalos de San Valentín debe ser Estados Unidos. Sin embargo, los croatas se llevan el premio a los más románticos, porque su tradición propone el regalo de un corazón “licitar” para estas fechas. ¿De qué se trata? Es enorme bizcochuelo en forma de corazón y teñido de un intenso color rojo. En la parte superior lleva una frase de amor y adentro se incluye un pequeño espejo. Los enamorados aseguran que dentro de la torta se encuentra la persona más linda del mundo, por lo que, al abrirlo, el homenajeado ve su propio reflejo.