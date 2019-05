Causa Camioneros: podrían pedir que detengan a Moyano

Buenos aires. El fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, no descartó pedir la detención del vice de Independiente, Pablo Moyano, en el marco de la causa en la que se investiga al sindicalista de Camioneros por asociación ilícita, en la que se involucra a su gestión en el club y también sus vínculos con el barrabrava Pablo “Bebote” Álvarez, quien actualmente se encuentra preso. Scalera hizo referencia a la posibilidad de este pedido ayer, un día después de los nueve allanamientos aprobados por la nueva jueza de la causa, Brenda Madrid, y que marcaron un lunes de mucha tensión en la sede porteña del sindicato de camioneros. Sobre un nuevo pedido de prisión preventiva, Scalera indicó que esa orden fue “recurrida por la fiscalía”, pero el tribunal de alzada “decidió no analizarla porque puede ser redictable”. Sin embargo, aclaró: “De todas formas, no descartamos insistir con el pedido de detención, pero tenemos que esperar el resultado total de los allanamientos para evaluar si corresponde”.