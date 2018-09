Causa cuadernos: cayó Thomas tras 48 días prófugo

Tras la detención, el arquitecto fue trasladado a la división Alcaidía de Drogas de la PFA, en la Ciudad de Buenos Aires, y está previsto que hoy sea llevado a los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria. El juez federal Claudio Bonadio había pedido su arresto el 1° de agosto, luego de que su nombre apareciera en los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, y que dieron origen a la investigación por el supuesto pago de sobornos en la obra pública.

Desde ese momento, el ex director de Yacyretá se mantuvo prófugo y su abogado, José Manuel Ubeira, aclaró que no se entregaría y pidió la exención de prisión, pero no le fue concedida. “Thomas me dice: ‘Yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente’, porque las cosas que dicen no pasaron”, aseguró Ubeira semanas atrás.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló que recibió un mensaje de Whatsapp a su celular y en paralelo una vecina del edificio se comunicó con la línea 134 y brindó detalles sobre el paradero de Thomas, a quien reconoció el sábado pasado, por lo que cobraría una recompensa de 500 mil pesos.