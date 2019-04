Cavó un túnel para espiar a su ex y quedó atascado

Desde hace varios días la mujer comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la parte trasera de su vivienda, sin embargo no les dio importancia por creer que podrían ser gatos o perros callejeros, incluso acudió a revisar con una vecina para averiguar de qué se trababa pero ambas no encontraron nada a simple vista. Fue hasta la mañana del miércoles que la mujer escuchó lamentos de ayuda y descubrió tierra suelta, palas, dos cuchillos y una botella de agua vacía, de esta forma al acercarse logró identificar a su ex pareja por la voz, por lo que de inmediato pidió ayuda, informó la mujer al noticiero local Noticias Telemax.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios llegó a la casa de la afectada en su domicilio ubicado en avenida Álvaro Obregón y calle Enriqueta Tena de la colonia Oriente de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora. El hombre presentaba un cuadro de deshidratación severa, probable intoxicación y debilidad, sin embargo fue rescatado todavía a salvo antes de que ocurriera alguna tragedia como quedar atrapado o asfixiado, detallaron medios locales como el diario digital Opinión Sonora y ComuniKSonora.

Y es que César Arnoldo G. de 50 años de edad fue su pareja por 14 años, sin embargo ya estaban separados pero él sospechaba que Griselda, de 58 años, podría tener una nueva relación, sin embargo lejos de preguntarle ideó el infortunado plan para espiarla. “Eres lo mas grande que existe en mi vida. Nunca dejaré de amarte”, escribió el hombre en el Facebook de Griselda, sin embargo lejos de ser una mensaje de amor, para ella fue como una amenaza ya que, asegura, recibía maltrato intrafamiliar constante.

Francisco Javier Carrillo Ruiz, director de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos explicó que tardaron más 45 minutos de labores, sin embargo no fue tan sencillo ya que tuvieron que extraer gran cantidad de tierra para sacar ileso al hombre que estaba atrapado en un pasillo estrecho por varias horas, detalló el diario El Universal. La mujer señaló a las autoridades que decidió separarse de él debido a que es muy celoso y constantemente le reclamaba así como también presentó episodios de violencia, por lo que incluso tenía una orden de restricción.

Ahora, una vez que se recupere, el cavador tendrá que presentarse ante el ministerio público para rendir cuentas de todo tipo. Por lo pronto, si quería reconquistar a su ex mujer, no le salió nada bien.

¿Se inspiró en el Chapo Guzmán?

En México relacionaron el caso del marido celoso con el Chapo Guzmán, el ex líder del Cartel de Sinaloa famoso por la creación de túneles para transportar droga de México a Estados Unidos, pero también por la utilización de estos como forma de escape de la policía o de sus rivales. El hombre era muy creativo cuando de sus túneles se trataba pues algunos tenían la entrada en lugares muy peculiares, como espejos, tinas de baño o detrás del refrigerador.