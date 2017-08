Cayeron tras un violento raid delictivo a comercios

“Gracias a Dios estamos bien”, fue la respuesta de Elvira ni bien comenzó la charla con LM Neuquén. La mujer de 63 años relató la traumática situación que vivieron ella y su marido (61) el miércoles alrededor de las 23:15, cuando tres ladrones irrumpieron en su almacén, ubicado en calle Raihue al 4200. “Estábamos por cerrar. Eran tres, todos encapuchados, y uno los esperaba afuera en un auto. Uno corrió la cortina, nos tiraron al piso y nos apuntaban con las armas. A mi marido le pusieron una silla plegable sobre la espalda para que no se moviera”, describió la comerciante.

Una vez que inmovilizaron al matrimonio, se llevaron cerca de 6000 pesos de la caja registradora y los celulares, luego se dirigieron a la parte de la casa. “Revisaron la cocina, el dormitorio, todo. Arrancaron el DVD que guarda las filmaciones y rompieron las cámaras”, contó Elvira, quien resaltó que en los 13 años del comercio nunca les habían robado con tal violencia.

“No podíamos levantar la cabeza porque nos iban a matar”, narró con la voz quebrada al recordar lo vivido la noche anterior.

Al ver que la puerta estaba entreabierta, la luz apagada, pero el canasto de carbón afuera, alguien consultó si estaba cerrado. “Uno de los ladrones le dijo que sí y después se fueron”, sostuvo la mujer. Luego, otro hombre pasó y preguntó lo mismo. “Ahí mi marido gritó que nos ayuden, entró y fue él quien llamó a la Policía”, explicó.

14 mil pesos aproximados es el dinero en efectivo robado. La cifra surge de sumar las denuncias radicadas por ambos comercios. A eso hay que agregarle los celulares, las billeteras personales, las cámaras y una computadora portátil.

Atacaron en Santa Genoveva

El raid delictivo no terminó ahí. Los ladrones se subieron al Fiat Uno y se dirigieron hacia el este. Cerca de la medianoche, entraron a una pizzería en calle Illia al 500. “Los hicieron tirar al piso, les revisaron las mochilas y sacaron el dinero de la caja”, contó Néstor, el propietario, quien agradeció que al momento del robo no había clientes y los empleados no sufrieron golpes.

Un policía de franco los vio huir y decidió seguirlos, al tiempo que alertó a las demás unidades (ver recuadro). Desde la Policía aclararon que los cuatro quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

Policía 24 horas

Los vio y no dudó en seguirlos

“Un policía que había cargado nafta en la YPF de la esquina del comercio y bajaba por Illia los vio que caminaban despacito hacia el auto y como guardando algo en campera”, contó Néstor, el dueño de la pizzería. Al observar la secuencia, se acercó al comercio y les consultó a los empleados si había pasado algo, quienes le confirmaron que les habían robado. De inmediato, el efectivo empezó a seguir al Fiat Duna y por celular notificaba los movimiento al comando. En un momento lo perdió pero cuando volvió a encontrarlo, en calle Candelaria al 900, ya los había interceptado una patrulla gracias a la alerta que había irradiado. “Dos fueron atrapados en la calle y otros dos en la casa que sería de uno de ellos (en el barrio Don Bosco)”, contó el comisario Luis Arango.