Centenario: club alimenta a gente necesitada con la ayuda de "crack europeo"

Al principio fue ideado para los deportistas de la ADC, pero luego se miró más allá: “El primer testeo se hizo entre los chicos de la institución y una vez completado se fue incorporando a la comunidad en general. Hoy llegamos con un plato de comida caliente a 84 personas y día a día ese número se incrementa de acuerdo a las posibilidades que vamos teniendo”.

Comedor.jpg

Para lograr esta gran iniciativa solidaria es sumamente valiosa la colaboración de los socios e incluso de jugadores que son de la zona y que aportan su granito de arena desde el exterior. “Hemos recibido ayuda de muchos socios, ex jugadores y futbolistas en actividad que son de la zona como es el caso de Adrián Sporle, que desde Escocia se comunicó conmigo para ofrecer un importante aporte de mercadería que recibimos ayer a través de Mónica, su madre. Enterado de la actividad social que estábamos haciendo, el viernes me llamó Adrián y me dijo que quería ser parte de la propuesta. Nos envió una gran cantidad de alimentos que nos permiten seguir ayudando”, destacó el directivo el gran gesto del defensor, quien acaba de coronarse campeón y ascender en Europa.

Sporle-comida-en-Centenario.jpg

Un dato no menor es que Mingot además es empresario gastronómico, uno de los tantos rubros afectados por el coronavirus. “Hace más de un mes que no abrimos el local pero estamos utilizando las instalaciones para realizar las viandas solidarias”, explicó. Un punto clave para llevar a cabo esta movida es la creación del departamento social que tiene Cente. “Se encarga de recibir la información y se contacta con la gente a través de una asistente social, Gloria Romero (madre de Samuel Romero, surgido en la ADC que juega en Argentinos Juniors)”.

Las viandas se realizan en el local de Mingot. “Trabajamos durante la mañana, de 9 a 14. La gran mayoría se distribuyen en vehículo, puerta a puerta”.

Para culminar, Mingot expresó. “Estamos muy agradecidos con el apoyo de todos, en especial al departamento social de ADC y esperamos seguir sumando para llegar a más familias”. Esta sí que es gente muy De-Cente.

