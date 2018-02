Centurión: "Era la droga o el choreo, opté por el fútbol"

“Villa Luján –el lugar donde nació, en Sarandí– es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco que si no salís de ahí te vas perdiendo”, contó Centurión.

El futbolista, que regresó este año a Racing, señaló en declaraciones a radio Mitre que le debe mucho a su abuela Yaya, ya que fue quien lo llevó a la prueba en Racing. “Cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no vaya, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela. Ahora no tengo problema en que vaya a la cancha”, añadió.

Centurión perdió a los 5 años su padre Luis, que trabajaba en una fábrica ilegal de pirotecnia en Lanús. En 1998, la casilla donde hacían rompeportones caseros se incendió y falleció.

Con Ricky, va por otra victoria

Racing recibirá desde las 19 a Lanús en busca de su tercera victoria consecutiva, cuando se enfrenten en el Cilindro de Avellaneda por la 16ª jornada de la Superliga.

La Academia viene de dos triunfos al hilo (4-0 a Huracán y 2-1 a Olimpo en Bahía Banca) y se ubica a 15 puntos del líder Boca. Centurión, que viene de convertir, reemplazará al lesionado Diego González.

Además, a las 19 se medirán Unión y Estudiantes, que igualó en el clásico. Vélez, complicado con los promedios, visitará a Belgrano a las 21:15.