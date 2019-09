“No sé de dónde salió eso. Es re lindo, pero no se dio. Me ponen en aprietos”, agregó. Y el jueves por la noche, Tinelli fue por más. “¿Está enamorada? ¿Está saliendo con alguien?”, indagó el conductor. “No”, respondió ella primero, pero finalmente admitió que: “Hay algo por ahí…”.

Franco es compañero mío de El Mago de Oz y tenemos la mejor. ¡Chicos, me van a sacar los chongos!”

Perfil

“¿Es actor?”, consultó Tinelli. “Puede ser. Es muchas cosas. Actúa”, lanzó Morandi riendo. Mientras en la pantalla se veía el rostro de Masini. Luego, Marcelo insistió: “¿Su novio es Franco Masini?”, y ella respondió negando todo: “No, te juro que no, además no quiero problemas, ya veo que está saliendo con alguien y no lo quiero comprometer”. Tratando de dar por terminado el tema e inquietando a Sofi, el Cabezón expresó: “Sabés que no te creo. Esa risa así: ‘Jaaaa’, hay algo ahí, sí, sí sí…Sabés que no te creo. Ahora cuando la miré dije: ‘Mirá que loco, no le creo’”.