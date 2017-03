Luego de que varios turistas observaran un puma por algunos de los senderos de las cataratas del Iguazú, las autoridades decidieron cerrar preventivamente por 48 horas el acceso al parque. El anuncio lo hizo el intendente del parque Sergio Arias Valdecantos a través de un comunicado.

"Por disposición del intendente del Parque Nacional Iguazú, se informa que mañana (por hoy) -martes- y pasado -miércoles- permanecerá cerrado al público el área cataratas, ya que se implementará el dispositivo de seguridad para dar con el puma que ronda la zona y compromete la seguridad de los visitantes. Nadie podrá ingresar a Cataratas, trabajarán loa guardaparques nacionales, gendarmería, canes adiestrados, solamente los afectados al operativo", sostuvo Arias.

Asimismo, dijo que "las cámaras trampa del parque avistaron al puma que semanas atrás había aparecido en el sendero Macuco", y que por eso "decidieron cerrar la entrada y comenzar su captura".

Agregó que el animal "también fue visto en horas de la madrugada, durante el paseo a la luz de la luna" y aclaró que el mismo "no demuestra intenciones de atacar y tampoco se acerca a la gente". "Pero para resguardar su seguridad y su tranquilidad y también la de los miles de turistas que visitan el parque, queremos trasladarlo a una zona más tranquila donde pueda estar mejor", añadió.

Según explicaron, la búsqueda del puma será llevada adelante por un equipo especial de 35 personas, entre las que figuran guardaparques, biólogos, veterinarios y efectivos de Gendarmería Nacional.

En declaraciones a Radio Libertad, un turista que había ido a visitar las Cataratas con su esposa y sus hijos, relató: "Yo quedé mirando al último de mis hijos que venía con mi esposa retrasado porque estaba cansado y ahí lo vi. Pensé que era de mentira porque estaba en una posición quieta, como de ataque. Después me di cuenta que era de verdad y me puse delante de mi hijo. El animal lo rodeaba y quería atacarlo, yo me puse enfrente y gritaba desesperado, soy de contextura grande y por eso capaz no me atacó. Mis otros hijos corrieron y cuando pudimos también nos dimos vuelta y salimos corriendo y por suerte el animal se quedó atrás".