El Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) decidió cerrar una señal de radio FM ante una denuncia efectuada por interferencias al sistema de comunicación de emergencias que usa Bomberos Voluntarios para comunicar el Cuartel con los móviles.

Los ingenieros Nelson Veroizza y Dario Schaneider pertenecientes al organismo constataron y certificaron en una inspección del espectro en nuestra ciudad el hecho, y lo dejaron asentado en un acta: “las frecuencias de emergencias 151.435 y 154.155 Mhz, pertenecientes a la base de Bomberos Voluntarios Centenario, registraron interferencia por área de bloqueo producida por una emisora del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia, distante a unos 40 metros dificultando las comunicaciones entre base y móviles, en donde se procedió a solicitar al titular de dicha estación, al cese de sus emisiones, la cual fue acatada”.

Germán Gonzales, presidente de Bomberos Centenario, fue consultado por el hecho y constató que las interferencias impedían la correcta comunicación entre los móviles de emergencia con el cuartel: “la mayor dificultad la teníamos para escuchar a los vehículos sobre todo cuando estaban en la zona rural de Centenario. Desde acá salían las emisiones pero no escuchábamos lo que se decía desde los móviles, por eso pedimos a la CNC que efectuara mediciones para determinar de dónde provenía la interferencia. Tengo entendido que provenían de una radio cercana” dijo.

Por su parte, Rubén Flores, dueño de la FM Ciclón 107.3, la emisora en cuestión, comentó que inmediatamente acató el pedido de la CNC de cesar con las emisiones y agregó: “es una lástima porque si bien no vivíamos de la radio, era nuestro pasatiempo y algunos locutores si vivían de la publicidad y era muy escuchada por la gente por las campañas solidarias. Antes ya habíamos tenido un problema con Bomberos por un técnico que nos calibró mal el equipo, esa vez lo solucionamos. Esta vez lo único que debo cuestionar es que no vinieron a hablarnos y directamente nos denunciaron a la CNC. Los ingenieros nos dijeron que se formaba un campo magnético alrededor de la antena, y como no tenemos ningún tipo de papeles, como muchas radios en Centenario, decidimos apagar porque primero están los Bomberos”.

Por ahora Flores no sabe decir si continuará en un futuro con la radio.